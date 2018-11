Ogier ja Neuville nõuavad autoralli MM-sarjas muudatust: meid tehakse pidevalt lolliks

Hetkel on autoralli MM-sarjas reegel, mille järgi stardivad sõitjad esimesel täispikal võistluspäeval katsetele MM-sarja punktitabeli järgi, mis tähendab, et MM-sarja liidrid peavad kruusarallidel alati teed puhastama. Kui aga Loeb tegi kaasa vaid kolmel rallil, oli tal igal etapil võimalik kasutada suurepärast stardipositsiooni.

Ogier jaoks on antud olukord vastuvõetamatu, kuna Loeb'i sugune tippsõitja saab sealt piisava eelise, et edestada esimesena startivaid sõitjaid. Prantslane lausus, et WRC-sari on kõige külalissõbralikum motospordi sari maailmas, kuna külalissõitjad saavad ise valida välja etapid, kus neil on parim võimalus MM-ralli võitmiseks.