Manchester Unitedi mängijad teenivad Inglismaa kõrgliigas enim palka

Rahvusvaheline spordialade palkasid käsitlenud uuring tegi kindlaks, et hetkel makstakse enim palka just Manchester Unitedi jalgpallimeeskonna mängijatele. United maksab aastas esindusvõistkonnale keskmiselt 7,4 miljonit eurot aastas.

Inglismaa kõrgliiga teisel kohal on Manchester City, mille mängijad teenivad aastas umbes 6,7 miljonit eurot aastas. See tähendab, et Unitedi palgad on üle poole miljoni euro võrra suuremad. Cityle järgneb Chelsea'i, kes maksab aastas umbes 5,6 miljonit aastas.