Tammjärve garantii: Otepääl saab suusatada küll

Lumeinfo: Otepääl saab suusatada! Soovitan kasutada suuski, millega teil poleks kahju ka ilma lumeta suusatada - kohev lumi ei kaitse suuski selle eest, mis lume all. Tuleb otsida muruplatse ja heinamaid, siis saab täitsa suusatamise sarnaseid liigutusi teha. Tehvandi lumekahurid töötasid (8tk radadel ja 1 hüppemäel) ja ilmaprognoos on negatiivne (s.t miinuses 😉) #karjalaskepäev #whentheresawilltheresaway

