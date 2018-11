«Meil on läbi aastate olnud palju häid mänge. Oleme vilistanud Dortmundi Borussia kohtumist (2015 Euroopa liiga alagrupiturniiril 0:1 kaotus PAOKile – toim) ja Itaalia koondis mängis mõned aastad tagasi maavõistlust, aga mõistagi on Meistrite liiga ikkagi Meistrite liiga ehk see on meie jaoks väga suur mäng,» arutas Eestis töötav soomlane küsimuse üle, kas tegu on tema kohtunikukarjääri tipphetkega. «Ma olen selle nimel 10 aastat vaeva näinud ja sellest enamuse sellesama kuueliikmelise brigaadiga. Meie jaoks on see suur preemia.»