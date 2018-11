«Mulle meeldiks väljakut oma pojaga jagada. Ta on praegu kaheksandas klassis. Kui ta jätkab oma teekonda, jõuaks ta ilmselt viie-kuue aastaga NBA-sse. See oleks mitte ainult mulle, vaid ka minu perele, kõigile uskumatu, aga eriline hetk. Nii et vaatame. Muidugi on oma keha ja tervise eest hoolitsemine eesmärk number üks, aga kõige tähtsam on oma vaimu eest hoolitsemine. // Oleks ikka kuradi äge, kui ma saaksin koos oma vanima pojaga NBA väljakul mängida.»