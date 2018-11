ROKi president kiidab: Tokyo on juba teinud ajalugu

Kuigi Tokyo suveolümpiamängude alguseni on jäänud üle 600 päeva, on Rahvusvahelise Olümpiakomitee president Thomas Bach kindel, et Jaapani pealinn on juba teinud kõik, et saada parimaks olümpialinnaks. Bach külastas olümpiarajatisi ning sõnas: «Ma ei mäleta, et ükski korraldajalinn on oma ettevalmistustega kaks aastat enne olümpiamängude algust nõnda kaugele jõudnud kui Tokyo.»