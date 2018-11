Enne mänge:

Äärmiselt tasavägises C-alagrupis on kaks vooru enne lõppu Liverpoolil ja Napolil 6, PSG-l ja Crvena Zvezdal 5 punkti. See tähendab, et PSG peab täna Pariisis kindlasti võitma, seda enam, et avamängus jäädi Anfieldil Liverpoolile alla. Prantslaste jaoks on hea uudis, et koondisemängudes saadud vigastustest on tervenenud mõlemad nende suured staarid, nii Neymar kui ka Kylian Mbappe.