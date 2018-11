Ukraina sõjaseisukord ähvardab Euroopa liiga kohtumise sootuks ära jätta

Kui Ukraina parlament kuulutas riigi idaosas teisipäeval välja sõjaseisukorra, ei hõlmanud see küll Poltavat, ent UEFA otsustas mängu ikkagi Kiievisse tuua. Vorskla asepresident Oleh Lõsak ütles aga AP-le, et nad pole Kiievi olümpiastaadionilt veel kinnitustki saanud, et mäng saab seal toimuda. Samuti pole selge, kes ja kuidas peaks korraldama piletimüüki ning muid üksikasju.

Lisaks märkis Lõsak, et klubi miljardärist mõjukas aupresident Konstantin Ževago ei mõista, miks kõlbas Poltavas käia Vorskla teistel grupikaaslastel ehk Lissaboni Sportingul ja Qarabagil, mitte aga Arsenalil. «Muidugi on olemas objektiivseid ja subjektiivseid põhjendusi seoses sõjaseisukorraga, aga Poltavas see ju ei kehti,» imestas Lõsak. UEFA kinnitusel on riigis valitsev olukord aga liialt ebakindel, et matši pidamisega Poltavas riskima hakata.

Ukraina parlament kehtestas sõjaseisukorra pärast pühapäevast vahejuhtumit, mille käigus Venemaa piirivalve tulistas Kertši väinas kolme Ukraina alust ja hõivas need. Venemaa on kinni võtnud 24 laevameeskondade liiget, kellest Ukraina väitel kuus on vigastatud.