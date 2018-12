Vormel 1 maailmas - kas kuninglik sari saab printsessi ehk naissoost sõitja?

Kolumbia sõitja Tatiana Calderon on endast viimastel hooaegadel jätnud hea mulje Euroopa vormel 3 ja GP3 sarjades. Nüüd on aga Sauberi vormel 1 meeskond temaga sõlminud arenduspiloodi lepingu ja hiljuti sai ta Fioranos esimest korda vormel ühe autot proovida. Millises sarjas 25-aastane kolumbialanna uuel hooajal sõitma hakkab, on veel lahtine, kuid senikaua testib ta ka vormel E autosid.