Eesti jalgpallikoondis tõusis edetabelis, Saksamaa vähikäik jätkub

Eesti möödus Indiast ja kolm kohta loovutanud Fääri saartest. Tabeli tipp püsib aga muutumatu - esikohal on Belgia, neist jääb vaid ühe punktiga maha valitsev maailmameister Prantsusmaa. Järgnevad Brasiilia, Horvaatia ja Inglismaa. Esimese muutuse leiab kuuendalt kohalt, kuhu kerkis Uruguayga kohad vahetanud Portugal. Esikümne lõpetavad Šveits, Hispaania ja Taani.

Jätkuvalt langeb tabelis Saksamaa, kes kukkus Rahvuste liigas A-divisjonist astme võrra allapoole. Uues tabelis lasti endast mööda Rootsi ja Holland ning langeti 16. reale. Eesti lähinaabritest on lisaks rootslastele veel Venemaa 48. ja Soome 58. kohal. Läti asub 132. ja neli kohta loovutanud Leedu täpselt nende selja taga 133. kohal.

Euroopa tsooni kuuluvatest riikidest on Andorraga kohta jagav Leedu seejuures tagantpoolt kuues-seitsmes ja Läti kaheksas. Kokku on FIFA edetabelis 211 rahvuskoondist. Venemaa on seekordses tabelis koos Beniniga suurim langeja, loovutades koguni seitse kohta. Suurima tõusu tegi kaheksa kohta kõrgemale hüpanud Sudaan.