Leclerc tunnistas, et esimene päev Ferrari piloodina oli emotsionaalne

Ferrari noorteprogrammi liige Leclerc on varemgi tiimi vormeleid – sealjuures praegust SF71H-d – testinud, aga ta ei hakanud salgama, et tunne oli hoopis erilisem. «Muidugi, sest see oli esimene kord vormelisse istuda teadmises, mis mind järgmisel aastal ees ootab,» vahendab tiimis Kimi Räikköneni välja vahetava monacolase sõnu Crash.net. «Oli üpris emotsionaalne päev,» lisas noormees.