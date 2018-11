Curry vastas 9-aastase plikatirtsu abipalvele

«Kallis Stephen Curry, minu nimi on Riley (just nagu sinu tütrel),» alustas plikatirts kirja, kus selgitas, et ta on väga suur Warriorsi fänn ja tahaks hea meelega oma uuel korvpallihooajal kanda Curry 5 brändi ketse. «Me käisime isaga Under Armouri kodulehel ja pidime pettuma, sest ühtegi Curry 5 ketse ei olnud tüdrukute osas müügiks. Küll aga oli neid poiste osakonnas, isegi võimalusega neid isikustada. Ma tean, et sa toetad naissportlasi, sest sul on endal kaks tütart ja sa võõrustad ka tüdrukute korvpallilaagrit. Loodetavasti saad sa koostöös Under Armouriga seda muuta, sest tüdrukut tahavad ka Curry 5 kandes head välja näha,» selgitas tüdruk oma muret.