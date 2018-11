Fury on Joshuast nõrgem, aga parem poksija

«Joshua on tõsiselt tugev. Nautisin temaga madistamist, kui ta tuli rünnakule, hakkas lööma ja lööke vahetama. Ilmselgelt pole temaga löökide vahetamine kõige parem idee, sest ta käsi on paras haamer, aga see oli lõbus,» vahendas Joyce’i muljeid Daily Star. «Tal on korralik kaitse. Ta käed on nii suured, et läbi nende on raske pugeda. Ta on väle, nii et tal on lõuahaagid ja muud haagid, mis tõsiselt viga teevad. Nii et kui ühega neist täpselt pihta saad, saad korralikult kannatada.»