Tokyo olümpiamängud on orangutanidele eluohtlikud

Sealjuures pole troopilist puitu kasutatud millegi ekstraordinaarse jaoks, vaid väidetavalt on võistlusareenide ehitusplatsidele jõudnud vähemalt 134 000 sellest valmistatud vineerplaati, mida on kasutatud betoonvalu juures. Eraldi on võistluskohtadest välja toodud Ariake Arena, kus selgitatakse 2020. aastal välja võrkpalli olümpiavõitjad.