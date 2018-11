Verstappen avaldas triki, millega ta vormelisse pissimist vältis

Verstappenil oli autosisese pissimurega jagada veidi pikem meenutus. «Ma olin kord F3-sarjas sellele väga lähedal. Sõitsime võidu ja ma pidin juba niigi vetsu minema, aga siis tuli veel punane lipp välja. Nad siis ütlesid, et ei-ei, see on ainult kümneks minutiks, püsi masinas. Ja lõpuks oli see paus 20-25 minutit,» rääkis noor hollandlane oma ahastusest. «Ühel hetkel oli mu häda juba nii suur, et ma panin mootori tööle, et vibratsioonid selle minema ajaks.»