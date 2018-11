Otsepilt: võrkpalli karikavõistluste poolfinaalid avavad Selver ja Saaremaa

Tallinna Selveri juhendaja Aapo Rantaneni sõnul peavad tema noored hoolealused edu saavutamiseks kindlasti servil õnnestuma. «Olen vastaste tegemistega kursis ja oleme ju ka korra Saaremaa vastu mänginud (Selver alistas Saaremaa oktoobris 3:0-toim). Nagu ikka, peame meie hästi servima, see on põhiküsimus. Kui nemad saavad oma rünnakud käima, oleme raskustes, sest Saaremaal on head ründajad. Usun, et poisid on tahtmist täis ja läheme võitlema,» kommenteeris Rantanen.

Saaremaa peatreener Urmas Tali sõnul on Selveri meeskond end sel hooajal kõigile piisavalt tõestanud. «Oleme valmis ja püüame teha nii, et nad meid üllatada ei suudaks. Meil on olnud viimasel ajal rohkem mänge, eks näis, mis seisus nemad on. Samas mängisid mitmed nende poisid EEVZA-l ja eks nad said sealt ka enesekindlust juurde. Mängida nad oskavad ja suudavad kõigiga liigas võrdselt madistada ning kui neile võitu pakutakse, siis võtavad selle vastu,» rääkis Tali. «Selveri mängijad on segu meestest ja noorukitest ja see on üsna ohtlik kombinatsioon.»