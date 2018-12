Galerii: koos Järveojaga aasta parimaks pärjatud Tänak andis galal enesekindla lubaduse

Aasta parimateks kuulutati mõistagi MM-sarjas kolmanda koha saanud rallipaar Ott Tänak ja Martin Järveoja. «Ilmselgelt on tore võita rallisid, aga kõige tähtsam on veel tegemata,» sõnas Tänak laval. Kas meestel on kavas «see» mõnel järgmisel hooajal ära teha? «Kindlasti!» vastas Tänak enesekindlalt.