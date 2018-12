Otsepilt: kas Klavan pääseb üle kahe kuu taas väljakule?

Eesti jalgpallikoondise kapten Klavan kuulub pärast vigastusest paranemist teist mängu järjest Serie A kohtumiseks üles antavasse Cagliari meeskonna koosseisu. Cagilari sõidab täna külla tabeli eelviimasele meeskonnale Frosinonele ning vajab hädasti võitu, et kohta tabeli keskosas kindlustada.

«Klavani seis läheb aina paremaks ja paremaks. Ta on nüüd saanud kaks nädalat koos teistega harjutada ja peab veel vaid mängurütmi taastama,» sõnas peatreeneri Rolando Maran pressikonverentsil.

Cagliaril on liigatabelis 15 punkti, mis annab neile enne 14. vooru algust 13. koha. Ent tabel on tihe ja näiteks kuuendal kohal olevast Parmast jäädakse vaid viie punkti kaugusele. Kõrgliiga uustulnuk Frosinone on seitsme punktiga eelviimasel tabelireal, olles seni võitnud 13 mängust vaid ühe.