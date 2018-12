Tipphetked: Klavan ja Cagliari teenisid kõrgliigas väärtusliku punkti

Kohtumist alustas teravamalt koduväljakul mänginud Frosinone, kes jõudis sihile juba 14. minutil. Hea tsenderduse saanud Francesco Zampano suunas palli peaga edasi Francesco Cassatale, kes vaatamata Klavani palli ette viskumisele siiski värava kirja sai. Seejärel mäng võrdsustus pisut ning poolajale mindi Frosinone 1:0 eduseisus. Teisel poolajal võitluslik mäng jätkus, kuni 77. minutil jõudis omakorda Cagliari sihile, kui Diego Farias suunas sisse Joao Pedro hea söödu. Seejärel jäi Cagliari vähemusse, sest Nicolo Barella teenis teise kollase kaardi. Vaatamata sellele suutis Cagliari seisu mängu lõpuni viigis hoida, Klavan tegi kaasa kõik 90 minutit. Pärast 14 mängitud vooru hoiab Klavani koduklubi kõrgliigas 13. kohta 16 punktiga. Liidrist Juventusest ollakse maas juba 24 punktiga. Frosinone on liigas eelviimasel kohal 8 punktiga.

Eesti jalgpallikoondise kapten Klavan kuulub pärast vigastusest paranemist teist mängu järjest Serie A kohtumiseks üles antavasse Cagliari meeskonna koosseisu. Cagilari sõidab täna külla tabeli eelviimasele meeskonnale Frosinonele ning vajab hädasti võitu, et kohta tabeli keskosas kindlustada.

«Klavani seis läheb aina paremaks ja paremaks. Ta on nüüd saanud kaks nädalat koos teistega harjutada ja peab veel vaid mängurütmi taastama,» sõnas peatreeneri Rolando Maran pressikonverentsil.

Cagliaril on liigatabelis 15 punkti, mis annab neile enne 14. vooru algust 13. koha. Ent tabel on tihe ja näiteks kuuendal kohal olevast Parmast jäädakse vaid viie punkti kaugusele. Kõrgliiga uustulnuk Frosinone on seitsme punktiga eelviimasel tabelireal, olles seni võitnud 13 mängust vaid ühe.