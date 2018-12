Otsepilt: Tartu ja Pärnu alustavad karikavõistluste poolfinaali

«Mängugraafik oli meil viimasel ajal olnud tihe, aga teha pole midagi. Meeskonda olen üritanud trennidega mitte liigselt kurnata, et oleks varusid. Pink pole meil ka üleliia pikk, tempoosakond on kõige paremini kaetud, aga mujal pole palju varu. Haigused on ka meeskonnast üle käinud, aga Mart Naaber on õnneks tagasi,» andis juhendaja oma meeskonna seisust ülevaate.

Pärnu juhendaja Avo Keel ootab tasavägist seeriat. «Tegu esimese saadaval oleva tiitliga sel hooajal ja vastane on praegu kõige kõvem, keda siitkandist leida on võimalik. Usun, et nii palju ässasid nagu eelmises mängus, meile ei lööda ja tulevad tasavägisemad mängud. Kuldse geimi võimalus on meie kodus, kui see peaks tulema, mingisugune eelis meil sellevõrra on. Midagi meil kusagilt logiseda ei tohi, seda ruumi selles seerias pole. Vaadates eurosarjamängu itaallastega, kus tegelikult mängulised elemendid olid statistiliselt ju tip-topp. Seda ma sellest hooajast väga ei mäletagi – rünnak ja vastuvõtt mõlemad olid enam-vähem. Loodan, et see kandub ka Tartu mängudele üle,» ütles Keel.