Tipphetked: Lakers teenis Sunsi vastu kindla võidu

Enne mängu:

Kui seejuures õnnestubki nimekat vastast ehmatada, ei muuda see kummagi jaoks tegelikult palju. Pärast esimest 20 kohtumist sel hooajal on saanud ilmseks, et Sunsil sel kevadel play-off'i veel asja pole ning ees ootab taas töine draftisuvi. Tegelikult on Phoenixil andekaid ja võimekaid noori juba praegu vaat et rohkem kui kellelgi teisel: rookie DeAndre Ayton korvi all, liider Devin Booker tagaliinis. Äärel suisa kaks talenti, seejuures küllalt erineva stiiliga: rookie'st viskaja Mikal Bridges ja teist aastat liigas palliv mitmekülgne Josh Jackson. Kõik viimaste aastate suvised valikud. Täitmata on aga vaat et võtmepositsioon: mängujuht.