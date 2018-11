Östberg tulistab kaheraudsest: kas Breen ja Lappi on tõesti paremad?

«Nüüd tuleb lihtsalt oodata. Eks ma olen ootamisest veidi väsinud, aga samas on tänavune hooaeg niigi nõudnud parajalt kannatamist,» sõnas Östberg Norra väljaandele Parc Ferme , et tema tuleviku osas pole midagi selgunud.

Miks selline situatsioon, kus ta ootama ja vaatama peab, on tekkinud, varasem M-Sporti ja Citroeni tehasepiloot öelda ei oska. Östberg nentis: «On mitmeid sõitjaid, kes toovad minust kehvemini punkte, kelle töökoht on järgmiseks aastaks kindel.»

Norrakas andis vihjamisi mõista, et neid mehi on ka Citroeni ridades. Esmalt tuli jutuaineks tema pearivaal Loebiga kolmanda auto jagamiseks, Craig Breen. «Tunnen end temaga vähemalt võrdses seisus, kui mitte eespool,» rääkis Östberg, et maailma rallimeedias räägitakse Breenist ainult seetõttu rohkem, et iirlane pärineb ingliskeelsest kultuuriruumist. «Kui nii tõesti läheb, et Citroen tuleb starti kolmanda autoga ja eelistab sinna minu asemel Craig Breeni, annan ma alla.»