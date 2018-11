Fury ei taha Wilderit täna nähagi

Fury ja Wilder läksid taas karvupidi kokku viimasel matšieelsel pressikonverentsil ja mõlemad väitsid, et said sellest vastasseisust täpselt, mida ihkasid. Fury arvates ässitas ameeriklane teda, sest ta kardab ja tahtis matsist pääseda, Wilder ütles aga, et tal õnnestus vastase pähe pugeda.

Vabandamine ei tähenda aga, et Fury end vaos hoida kavatseb. Seetõttu esitas ta omapoolse nõudmise, et eesootav kaalumine toimuks eraldi. «Ma ei oota laupäevani, kui ta varem mu nina alla ronib,» ähvardas inglane, et vastasel juhul võib minna kähmluseks. «Kui mind provotseeritakse, pean vastama. Minu löömine on kõige halvem asi, mida keegi teha saab.»