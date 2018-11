Schumacher uuest vormelist: imeline!

Viimased hooajad F3 EMil ja sellele eelnevalt F4-vormelil võistelnud Schumacheri sõnul oli kontrast F2-masinaga meeletu. «Selle võimekus ja kaal on võrreldes F3-masinaga suurimad erinevused ja on jahmatav, kui palju kiiremini on sirgel võimalik sõita,» rääkis sakslane.