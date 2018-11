Sebastien Ogier: peagi on aeg hoog maha tõmmata

«Nii tore on näha tuttavaid nägusid, kes olid Citroenis juba siis, kui mina WRC-karjääri alustasin. Veel põnevamaks teeb asja minu jaoks fakt, et tegemist on Prantsusmaa meeskonnaga. Võita meistritiitel tiimis, mis koosneb 100-protsendiliselt prantslastest, oleks fantastiline,» ütles Ogier.

Ogier on tulnud maailmameistriks kahes erinevas meeskonnas. Volkswagenis võitis ta tiitlid 2013., 2014., 2015. ja 2016. aastal, M-Spordis 2017. ja 2018. aastal. Võita meistritiitel ka kolmanda meeskonnaga on Ogier’ jaoks üks motiveeriv väljakutse.

«See on üks argument, mis utsitas mind Citroeniga liituma. On väga tunnustusväärne võita erinevate meeskondadega MM-tiitel. Pole just palju neid, kes sellega hakkama on saanud,» ütles Ogier, kelle sõnul on aga uue meeskonnaga liitudes alati vaja arvestada kohanemiseks kuluva ajaga.

Oma uue töövahendi ehk Citroeni WRC auto kohta ütles Ogier, et sellega on vaja veel kõvasti tööd teha. «Me pole järjepidevad. Aga samas see on üks asi, mis mind tõmbab. Ma saan aidata neil areneda, leida Citroenile uusi eesmärke ning neid uues keskkonnas ellu viia,» sõnas Ogier.