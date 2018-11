Zidane’i poeg: õige pea on mu isa tagasi

Zidane’i poja sõnul armastab tema isa aga jalgpalli niivõrd palju, et kaua ei suuda ta sellest eemal olla. «Kindlasti on ta peagi tagasi, kuid see on ikkagi tema enda otsustada. Praegu on ta väljateenitud puhkusel. Muidugi talle meeldis Madridis töötada, aga see oli tema jaoks raske aeg. Tööd oli palju,» ütles Enzo, kes mängib ise laenulepinguga Hispaania esiliigas Rayo Majadahonda eest.