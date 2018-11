Janar Talts videointervjuus: vastaste pikad keerasid meid väga osavalt sõlme

«Kaotuse peamised põhjused olid nende kaks pikka, kes meid väga osavalt sõlme keerasid ja paksu pahandust tekitasid. Eks me üritasime ikka neid peatada, aga jäime selgelt hätta. Võin enda pähe tuhka raputada – ei saanud hakkama, aga enam ei ole midagi teha,» rääkis 18 minutiga kaks ründe- ja ühe kaitselaua noppinud Talts. Punktiarvet vanameister ei avanud.

Talts lisas: «Teine poolaeg sai mingeid korrektuure tehtud ja korraks andis see mingi edu, aga kokkuvõttes suurt muutust ei toimunud. Oleksid selles mängus ei maksa. Oleks võinud igast asju teha. Mis siit kaasa võtta? Meil on selles koondiseaknas üks mäng veel jäänud, tuleb korrektuurid teha ja ise paremini mängida.»