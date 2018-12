Citroëni tabanud tagasilöök mõjutas Loebi tulevikku

Citroëni pealik Pierre Budar kohtus eelmisel nädalavahetusel meeskonna suursponsori Abu Dhabi esindajatega. Ühist keelt laua taga ei leitud ning Abu Dhabi tuge Citroënil järgmiseks aastaks pole. See on ka peamine põhjus, miks Citroën järgmisel aastal MM-sarjas kahe autoga võistleb.

Loebi jaoks on see halb uudis, sest teatavasti loobus Peugeot rallikrossi MM-sarjast. Kuigi WRC-sarja täiskohaga naasmine polnud kunagi prantslase plaanides, näitas ta huvi üles osaleda seal külalissõitjana. Praegu on vaid kindel see, et Loeb sõidab järgmisel kuul eratiimis Dakari rallit.