Rõõm ja kurbus käsikäes! Vaata emotsionaalset videoülevaadet Tänaku ja Järveoja hooajast

Lühikeses videokokkuvõttes on rahvani toodud kogu MM-hooaja ilu ja valu täies hiilguses. Videos on ära näidatud nii hooaja õnnestumised kui ka need hetked, mis Eesti rallisõprade südameid purustasid.



Eilsel galal esitletud video järel aplodeeriti kogu saali kogunenud rahva poolt Tänakule ning Järveojale, kes samal õhtul pärjati ühtlasi ka Karl Siitani nimelise rändauhinna “Parim rahvusvaheline tulemus rallil” ning aasta rallipaari tiitliga.