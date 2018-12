Jõhker! Poksi maailmameister viidi tiitlimatšilt kriitilises seisus haiglasse

Löökide järel lamama jäänud Stevenson enam korralikult püsti ei tõusnudki ning teda viidi otse poksiringist haiglasse. Stevensoni eestkõneleja lausus, et poksija viidi kriitilises seisus haiglasse ning ta on intensiivsel ravil.

Tiitli võitnud 31-aatane Gvozdyk, et ta on olnud haiglaga ühenduses ning väidetavalt on Stevensonil tugev põrutus, kuid täpsemat infot poksija tervise kohta Qubeci haigla ei avalda.