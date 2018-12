Neymar sai vigastada ja PSG rekordiline seeria lõppes

PSG jaoks oli halvaks uudiseks ka Neymari vigastus. Meeskonna kapten Thiago Silva ei osanud kohe pärast mängu öelda, kui tõsine see on. «Me ei tea, kas see on tõsine. Aga te ju teate teda, talle ei meeldi mängu pooleli jätta. Seega, kui ta soovis vahetust, siis midagi pidi tal viga olema. Ma arvan, et preagu ei tea isegi arstid täpselt, mis teda vaevab. Ta käib uuringutel ära ja siis kuuleme täpsemalt,» ütles Silva.