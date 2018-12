Kes valiti aasta spordivabatahtlikuks?

Aasta noor spordivabatahtlik on 18-aastane Romet Leimann . Leimann on 13 eluaasta jooksul andnud panuse enam kui 30 erineva spordivõistluse õnnestumisse. Kui temalt küsida, kust tuleb tema suur armastus vabatahtliku töö vastu, siis vastab ta pikemalt mõtlemata: «Ikka südamest!»

Aasta vabatahtlike innustaja koolis Pille Juus . Ta on haridustöötaja, kes on motiveerinud õpilasi või üliõpilasi osalema vabatahtlikena spordivõistlustel ja spordiklubides.

Juus on osalenud vabatahtlikuna kõikvõimalikel spordisündmustel. Ta peab oluliseks inimeste liikumisharjumuste kujundamist juba noorest east ja kaasab inimesi sporti nii oma tööga seonduvalt kui ka igapäevaelus üldiselt. Juus on Haabneeme Kooli kehalise kasvatuse õpetaja.

Aasta spordivabatahtlike kaasaja on Riina Altpere. Tema eestvedamisel on Pärnu Kahe Silla spordiklubis juurutatud vabatahtlike kaasamise ja motiveerimise süsteem, et toimuda saaksid mitmed suured Lääne-Eesti spordisündmused nagu Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks, Luitejooks, Rannajooks ja Pärnumaa Võidupüha maraton. Altpere on meeskonnamängija, kes on suutnud kaasata erinevas eas ja erinevate eesmärkidega spordivabatahtlikke, kes on spordiürituste korralduse juurde jäänud pikaajaliselt.