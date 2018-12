Video: Sebastien Ogier testis esmakordselt ametlikult Citroeni

Ogier testis kahel päeval Lõuna-Portugalis, kus prantslasel kõik hästi sujus ning mille üle mees ise õnnelik oli. «See on huvitav väljakutse. Minu meelest siin potentsiaali jagub, et teha häid tulemusi,» sõnas Ogier väljaande Motorsport vahendusel.

«Oluline on kiiresti aru saada, mis töötab rohkem ja mis vähem, et oleksime Monte Carlo ralliks hästi valmis,» lausus prantslane esimeste testide järel. Detsembri lõpus testib Ogier veel Citroëni Prantsusmaa alpides, kus on sarnased tingimused Monte Carlo rallile.