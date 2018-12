Ballon d'Ori võitja lekkis - Ronaldo ega Messi see pole!

Alates aastast 2008 pole keegi teine peale Cristiano Ronaldo või Lionel Messi võitnud Ballon d'Or-i. Väidetavalt muutub see aga juba täna õhtul. Meediasse on lekkinud info, et France Footballi poolt välja antava maailma parima jalgpalluri auhinna võidab Luka Modric.