«Arutasime seda küsimust palju,» ütles EOK meediaprojektide juht Aivo Normak vastuseks Tänaku-teemalisele küsimusele. «Mõne jaoks on tegu mustvalge küsimusega, meile kindlasti mitte. Arvamusi on vastakaid, kuid usume, et praegune lahendus on parim. Meie silmis on individuaalne tiitel suurim võimalik au Eesti sportlasele. Kas oleks siis aus, kui jätaksime kellegi sellest võimalusest ilma?»