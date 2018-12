Enne mängu:

Kui Kalev paikneb liigatabelis 3 võidu ja 5 kaotusega seitsmendal kohal, siis Parma on 2 võidu ja 5 kaotusega kaheteistkümnendal positsioonil. Permi seniste mängude põhjal ei maksa aga põhjapanevaid järeldusi teha, sest viiest kaotusest neli on tulnud liiga tippude Moskva oblasti Himki, Moskva CSKA, Peterburi Zeniidi ja Krasnodari Lokomotiiv-Kubani vastu. Mängudes omasugustega on teenitud aga kaks võitu (80:76 Riia VEFi ja 92:83 Minski Tsmoki üle) ning üks kaotus (78:83 Krasnojarski Jenisseile).

Sarnaselt mitmetele teistele Ühisliiga klubidele on Parma vahetanud kahe hooaja vahel välja kõik leegionärid. Uutest meestest on kõige säravamalt hooaega alustanud USA tagamängija Kodi Justice, kes eelnevad neli hooaega mängis teisel pool ookeani üliõpilaskorvpalli. Suurepärase kaugviskajana tuntud Justice on olnud seni Permi selgelt suurim skooritegija keskmiselt 14 punktiga mängus. Tugeva märgi on Permis maha jätnud ka kevadel koos Rauno Nurgeriga Wichita State’i ülikooli eest mängimise lõpetanud ääremängija Rashard Kelly, kes on kogunud keskmiselt 10 punkti ja 8 lauapalli.