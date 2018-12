Täna otsepilt: kas Klavan jookseb AS Roma vastu algkoosseisus platsile?

Cagliari peatreener Rolando Maran kinnitas mängueelsel pressikonverentsil, et meeskond ei saaks paremas seisus ollagi ning tal on hea meel, et saab kõigi meestega arvastada. Algkoosseisu ta siiski ei avaldanud, ent andis siiski mõista, et tippkaitsjad eesotsas Klavaniga peaks olema rivis.