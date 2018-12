NBA otsepilt: uue treeneri käe all karastunud Pistons võõrustab Pelicansi

Enne mängu:

Kuigi hooaja alguses näitas Pelicans kohati liiga resultatiivseimat rünnakut, on nende esimene hoog nüüd vaibunud ja tormipealinnas puhuvad jahedamad tuuled. Kodupublik kurdab, et lahja esimene poolaeg on kujunemas needuseks. Mängust mängu korduvat sama jama: esimesel poolajal lastakse vastane pikalt eest, teisel võideldakse järgi ja lõpus jääb ikka pisut puudu.

Statistikanumbrid kinnitavad fännide muret: Pistonsi esimese poolaja kaitse on liiga kehvim. Detroidi tiim näis hooaja lävel kerge saak, nüüdseks on aga asjad drastiliselt muutunud. Uus peatreener, Torontole mitte kõlvanud Dwayne Casey on kujunenud Detroidis mängijate lemmikuks, väljakule on ilmunud kuues mees: enesekindlus. Heast tiimikeemiast kõneleb iga mängu kajastav kaader. Nagu ikka, tuleb sellisel puhul järgi ka mängupilt.