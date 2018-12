Hamiltoni avaldas oma tõelise kire

Eelmisel nädalal sõitis Hamilton Jerezi ringrajal Yamaha YZF-R1 superbike'iga. Ta nautis seda kogemust väga: «Olen alati kaherattalisi rohkem armastanud. Juba väiksena tahtsin endale mootorratast, kuid olen ülimalt tänulik, et isa ostis mulle kardi. Aga minu praegune armastus on olla bike’iga ringrajal.»

«Ma austan väga mootorrattureid. See on hoopis teine ala, kuid esitab sportlasele samu väljakutseid. Ning jah, mulle meeldiks mootorrattaga võistelda, kuid need kutid on hoopis teisel tasemel. Seega naudin lihtsalt ringrajal sõitmist ja oma piiride kompimist,» jätkas ta.