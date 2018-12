Rahvuskoondiste diagonaalründajad hoidsid Eesti lippu kõrgel

Prantsusmaa meeste meistriliigas kaotasid Martti Juhkami ning Tourcoing 0:3 (23:25, 13:25, 22:25)Saaremaa VK eurosarjavastasele Poitiers´ile. Juhkami arvele jäi 7 punkti (+2). Liigatabelis on Tourcoing 8 punktiga kümnendal kohal. Naiste meistriliigas kaotas Liis Kullerkannu ja Anu Ennoki koduklubi Nancy Vandoeuvre 1:3 (15:25, 19:25, 25:23, 20:25) Le Cannet´le. Ennok tõi 10 punkti (-1), Kullerkann sekkus episoodiliselt ja tõi 1 punkti. Liigatabelis on eestlannade tööandja 9 punktiga kaheksandal kohal, vahendab Volley .

Naiste esiliigas teenis järjekordse võidu Kristiine Miileni, Kristel Moori, Polina Bratuhhina-Pitou ja Eliise Hollase koduklubi Terville´i Florange, alistades 3:0 (25:20, 25:8, 25:7) Mauguio naiskonna. Esiliigas on 27 punktini jõudnud Terville jätkuvalt liidrikohal. Meeste esiliigas said Ardo Kreek ja Pariisi Volley kirja 3:1 (24:26, 25:21, 25:22, 25:20)võidu Martigues´i üle. Eestlasest tempomees tõi 7 punkti. Liigatabelis on Pariis 22 punktiga liidrikohal.