Eesti meister avaldas, kuidas ta jõudis Belgia klubisse

Kevadel oli treeningutel tunda, et olen võrreldes eelneva aastaga füüsiliselt suure sammu edasi astunud. Kuid siis juhtus treeningul õnnetus, mistõttu murdsin pindluu ja olin pea kuus nädalat treeningtsüklist väljas. Üllataval kombel suutsin pärast antud sunnitud puhkust paari nädala pärast maratoni EMV-l poodiumile sõita.

Kukkusin nii kehvasti, et pidin ülejäänud nädala haiglas veetma. Kuna olin plaaninud Hiina cyclo-crossi võistlustele minna, siis haudus vaikselt peas mõte, et see hooaeg võiks rohkem cyclole keskenduda ja üritada vähemalt CX EM-il hea tulemus kirja saada.