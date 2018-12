Venemaa kergejõustiklaste ees löödi tiitlivõistluse uks järjekordselt kinni

Rahvusvaheline kergejõustikuliit IAAF teatas, et Venemaa sportlaste keeld rahvusvahelistel kergejõustikuvõistlustel osaleda laieneb ka uuele aastale. Kergejõustiku juhtorgan määras aastal 2015 Venemaa sportlastele võistluskeelu, kuna leiti tõendeid selle kohta, et Venemaa riik aitas kaasa dopingu tarvitamisele.

IAAF on välja öelnud, et Venemaa sportlased enne võistlema ei pääse, kui Moskvas olnud endine antidopingu labor on ametlikult avaldanud kõik proovid ning nendega kaasneva info. Hetkel kogu materjali saadaval ei ole.

Venemaa sportlased ei saa seetõttu oma riigi lipu all võistelda ka veebruaris aset leidvatel kergejõustiku Euroopa sisemeistrivõistlustel. Siiski on osal vene sportlastel võimalus võistelda neutraalselt ühtegi riiki esindamata. Nendeks sportlasteks on need atleedid, kes on oma dopinguproove alati korrektselt andnud ning testide tulemused on avalikult saadaval.