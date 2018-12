Wilder avaldas võika tõe: purustasin enne tiitlimatši oma käeluu täielikult

«Kaksteist nädalat enne otsustavat treeninglaagrit murdsin oma käeluu. See ei olnud mingi pisike luumurd – mulle teht operatsioon ja puha. Käsi oli ikka päris korralikult katki, korraks tundus, et sellest ei saagi asja,» rääkis Wilder Mirrorile.

«Me sparrisime, olin lihtsalt soojendust tegemas. Tahtsin partnerit kehasse lüüa, aga treeningkaaslase küünarnukk jäi kuidagi halvasti ette ja ta praktiliselt purustas oma küünarnukiga minu käeluud. Aga me ei leia vabandusi, Tegin laagri läbi ilma lööke tegemata, valimistusin muudmoodi,» rääkis Wilder.

Lõpetuseks kinnitas Wilder, et kordusmatš on toimumas: «Lõppude lõpuks võidab sellistest matšidest kogu poksimaailm. Ma ei jõua oodata ära, et saaksime uuesti poksiringi asuda.»