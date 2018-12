Otseblogi: Saaremaa võrkpalliklubi üritab Prantsusmaal korda saata imet

Enne mängu:

CEV Challenge Cupi põhiturniiri 1/16-finaali korduskohtumises vajavad saarlased kindlasti võitu, kuid kuldse geimini jõudmiseks piisab ka 3:2 võidust, kuna avakohtumises kaotati prantslastele 2:3.



Peatreener Urmas Tali loodab vigastusega kimpus olevat Siim Põlluäärt täna väljakul näha, kuna Põlluäär on saarlaste üks liidreid. «Pallitrenne ta teinud pole, eks ta teeb siin veel võimlemist ja loodetavasti on tema mängimine võimalik, aga see selgub vahetult enne kohtumist,» sõnas Tali päev enne kohtumist.