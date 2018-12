Eesti peatreener enne võtmekohtumist: ei tahaks favoriidikoormat meile võtta

C-alagrupis kolm võitu (Austraalia langes 11:5, Poola 4:3 ja Tai 11:4) kogunud Eesti vastane Taani sai B-alagrupis kolm kaotust. Esmalt jäädi 3:9 alla Norrale, siis 1:7 Soomele ja eile 0:25 (!) Rootsile. Aus on märkida, et tollest kohtumisest Taani jaoks enam midagi ei sõltunud ning täna Eestiga peetavat matši silmas pidades säästeti jõudu ja neelati piinlik skoor alla.

«Taani on hea võistkond, kes mängib füüsilist saalihokit. Peab arvestama, et nad võivad kaitsesse langeda ja panustada kontrarünnakutele. Meie läheme kõrgelt suruma, et Taanit hirmutada ja enda intensiivsust üleval hoida. Alustame kolme viisikuga ja loodetavasti ei pea kohtumise käigus koosseisu kitsamaks tõmbama. Meie edu pandiks peavad olema hea tempo, head vasturünnakud ja kõrge pressing,» sõnas Eesti peatreener Risto Lall enne kohtumist.

Kuigi silmas tuleb pidada Taani osavaid ründajaid, pole mingit kahtlust, et nende võtmemängija on täna 28. sünnipäeva tähistav kogenud väravavaht Mike Trolle.

«Puurivaht on Taanil poole võistkonna eest. Vastast läheme suruma osaliselt just tema tõttu – tema ülemängimiseks vajame palju võimalusi ja kõrge pressing peab neid tooma,» sõnas Lall.

Kõik 20 mängijat on peatreeneri sõnul terved ja valmis mängima, meeskonna meeleolu tahtmist täis. «Ei tahaks favoriidikoormat meile võtta, sest edetabeli järgi on soosik ju Taani. Aga arvan, et võimalused on 50-50,» sõnas Lall ja tõi ühe plussina välja kohapeal viibivaid kümneid Eesti fänne, kes on aidanud senistes mängudes luua saalis meeskonda toetava atmosfääri.