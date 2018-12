Võit Eesti üle ei päästnud lätlaste peatreenerile töökohta

Paatelaineni leping kehtis selle aasta lõpuni, kuid see oleks pikenenud juhul, kui lätlased oleksid Rahvuste liigas alagrupi võitnud.

See aga ei juhtunud - Läti kuulus Rahvuste liigas D-divisjoni ning ei suutnud sealgi Gruusia, Kasahstani ega Andorraga mängides kordagi võita. Lätlased said alagrupis küll kolmanda koha, ent edu Andorra ees tõi väravatevahe.