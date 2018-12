Mööl kolis Paidesse

Viimati Eestis Tallinna Kalevi särki kandnud Mööl sõnas klubi pressiteate vahendusel: «Ma olen nüüdseks mänginud välismaal, Eesti tippklubides ning klubides, kes soovivad saada ühel hetkel tippklubideks. Kõik need kogemused on olnud vinged ja ma olen kõiki neid eluetappe isemoodi nautinud. Nüüd olen ma lõplikult tagasi ning liitun Paide Linnameeskonnaga, sest mulle meeldib mõte olla osa tiimist, kellel on ambitsiooni hakata konkureerima Eesti tippudega. Tiimis olevad mängijad ning taustajõud pole mulle võõrad ning paljudega ma olen varasemalt koos mänginud. Ma usun, et mind võetakse hästi vastu ja loodan, et leiame kiiresti ühise hingamise ning jõuame seatud eesmärkideni.»