Udu lükkas MK-etapi edasi. Zahkna: võisteldud on ka palju kehvemates tingimustes

Eesti koondise liige Rene Zahkna kritiseeris ETV-le antud intervjuus kohtunike otsust: «On olnud palju hullemaid ja ebavõrdseimaid tingimusi. Kõik sportlased lähevad täna siit pea norus minema. Ainult need, kel äkki on silmanägemisega veidi halvemini, on tunne, et jess, saab hommikul panna.»