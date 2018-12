Sildaru pääses MK-sarjas finaalvõistlusele päeva teise tulemusega

Kusjuures, Sharpe on ainus naine, kes seni eestlannast rennisõiduvõistlusel jagu on saanud. Sildaru on ametlikult teinud karjääri jooksul kaasa kolmel rennisõidu võistlusel. Kahel juhul krooniti ta juunioride maailmameistriks, ainsal täiskasvanute võistlusel teenis ta mullu Cardrona MK-etapil Sharpe’i järel teise koha.