Ott Tänak: Toyotas on kõik sõitjad võrdses seisus

«Meil esines lihtsalt tehnilisi probleeme, mis tuleb korda saada. Ma ei usu, et küsimus oli ebaõnnes. Peame tegema palju tööd selle nimel, et kõik detailid oleks järgmiseks hooajaks valmis ja töökindlad. Peame tegema kõik, et riskid miinimumini viia,» rääkis Tänak.

Mida toob aga järgmine hooaeg? «Toyotas on kõik sõitjad võrdses seisus. See oli nii sel aastal ja on ka järgmisel aastal. Monte Carlos alustame kõik nullist, peame leidma võimaluse tippu tõusta. Tuleb pikk hooaeg, aga peame keskenduma oma tegemistele.»

Tänak saab uuest hooajast ka uued tiimikaaslased, kui Citroeni siirdunud Esapekka Lappi ja Janne Fermi vahetavad välja Kris Meeke ja Seb Marshall. Meeskonnas jätkavad lisaks Tänakule ja kaardilugeja Martin Järveojale ka Jari-Matti Latvala ja Miikka Anttila.